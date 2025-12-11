Rufina incidente al passaggio a livello | treno urta furgone Bloccata la linea Pontassieve-Borgo San Lorenzo

Un incidente si è verificato a Rufina, dove un treno in transito ha urtato un furgone rimasto bloccato tra i passaggi a livello. L'incidente ha causato la temporanea interruzione della linea ferroviaria Pontassieve-Borgo San Lorenzo, creando disagi e mettendo in evidenza le criticità legate alla sicurezza ai passaggi a livello.

