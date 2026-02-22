Abbattuti 60 pini in viale Pavia | Rimosso un polmone verde

Nel fine settimana, 60 pini sono stati abbattuti in viale Pavia, causando la perdita di un importante polmone verde della zona. La rimozione degli alberi avviene nell’ambito dei lavori per la nuova Casa della Salute, realizzata dall’Ausl su terreno concesso dal Comune. Ambientalisti criticano la scelta, sostenendo che si sarebbe potuto trovare una soluzione alternativa. La questione suscita molte discussioni tra residenti e attivisti locali.

Ambientalisti sul piede di guerra per la strage di alberi fatta nel fine settimana tra viale Pavia e viale Veneto a Riccione Lorenzo, dove l’Ausl su terreno concesso dal Comune ha costruito la nuova Casa della Salute. Le associazioni Ambiente & Salute Riccione, Gruppo Social PerLa Verde di Riccione, Legambiente Valmarecchia, Cras, Lipu e Wwf di Rimini sboottano: "La pineta che ombreggiava la scuola, sostituita dalla struttura sanitaria, contava 60 alberi ultracinquantenni, per lo più sani. Era un polmone verde importante perché a lato del trafficatissimo viale Veneto e perché era l’unico così massiccio in una delle zone più popolate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Motoseghe in azione. Abbattuti nove pini in viale Romagna. L'ira del comitato

Infernetto, tornano le motoseghe su viale di Castel Porziano: abbattuti altri pini malati

