È morto Sandro Giacobbe, malato da tempo; tra i suoi successi Signora mia, Il giardino proibito, Gli occhi di tua madre; l’omaggio di Pupo: « Ti ho voluto sempre bene, te ne vorrò ancora, ovunque tu sia ». Sandro Giacobbe è morto oggi, 5 dicembre 2025, nella sua abitazione di Cogorno, in Liguria. Aveva 75 anni e conviveva da tempo con un tumore alla prostata, poi complicato, che negli ultimi mesi ne aveva ridotto drasticamente la mobilità fino alla sedia a rotelle. Nel marzo scorso era apparso a Domenica In, ospite del programma condotto da Mara Venier, alla quale durante l’intervista aveva raccontato apertamente gli effetti della malattia e delle terapie. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - È morto Sandro Giacobbe, cantautore da Signora mia a Gli occhi di tua madre, l’omaggio di Pupo: «Ti ho voluto sempre bene»

