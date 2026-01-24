Colpisce la madre alla testa con una sparachiodi in un audio a un amico diceva | Ammazzo lei e mia sorella
Paolo Ferri, 40 anni di Caselle, è stato arrestato dopo aver tentato di uccidere la madre colpendola alla testa con una pistola sparachiodi. In un audio inviato a un amico, aveva dichiarato: “Ammazzo lei e mia sorella”. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla gestione di crisi familiari e sulla sicurezza delle persone coinvolte.
