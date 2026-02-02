Al quarto mandato da sindaco Ciotti rassegna le dimissioni cade la giunta di Morciano di Romagna

A Morciano di Romagna, la giunta guidata dal sindaco Giorgio Ciotti si è dimessa. Dopo settimane di tensioni, l’intera squadra di governo si è arresa, lasciando il municipio senza una maggioranza solida. La decisione arriva dopo giorni di incertezza e segnala un colpo di scena che cambia la politica locale.

Colpo di scena a Morciano di Romagna. Cade la giunta guidata dal sindaco Giorgio Ciotti. Il destino della maggioranza era ormai appeso a un filo da giorni, ora l’epilogo. Ad annunciare le dimissioni, è lo stesso primo cittadino, che era al suo quarto mandato, la prima volta nel 1999, da sindaco. Recentemente aveva dato le dimissioni anche da presidente dell’Unione della Valconca. “Una decisione assunta per coerenza politica e rispetto della volontà popolare espressa dagli elettori alle ultime elezioni amministrative – sono le prime parole del sindaco -. Il mandato ricevuto dai cittadini si fondava infatti su una coalizione politica costituita dall'aggregazione di due liste civiche una delle quali si è poi dichiarata esplicitamente di origine partitica e che oggi non esiste più”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

