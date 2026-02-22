A lezione di inglese con Teo the Teach tra ironia regole di grammatica e pronunce che fanno male

Teo the Teach organizza una lezione di inglese che combina ironia, regole grammaticali e pronunce difficili. La scelta di usare metodi divertenti nasce dalla difficoltà di apprendere questa lingua, molto richiesta ma complessa. Durante l’incontro, gli studenti affrontano esercizi pratici e curiosità sulla pronuncia, cercando di migliorare le proprie competenze. La sessione attira un pubblico vario, desideroso di superare le barriere linguistiche e parlare con più sicurezza.

Urgnano. L’inglese è la lingua più studiata al mondo, e questa non è sicuramente un’informazione che ci sorprende, ma non è certo facile da imparare. Anche dopo anni di studi, canzoni e film in lingua originale ci sono espressioni che ci restano sconosciute e “pronunce che fanno schifo”. Sono proprio queste pronunce a dare il nome ad una rubrica, una serie di reel (i video brevi di Instagram), in cui il loro ideatore insegna ai follower come pronunciare correttamente frasi e parole della lingua britannica. Let’s start. Matteo Scarpellini, in arte Teo the Teach, è un content creator di Urgnano che ha fatto della sua passione per l’insegnamento il suo lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

