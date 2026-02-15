Domenica In Carlo Conti in collegamento da Sanremo per un nuovo annuncio sul Festival
Carlo Conti ha fatto un collegamento da Sanremo per annunciare una novità sul Festival. La notizia è arrivata proprio durante la puntata di Domenica In, che Mara Venier conduce come ogni settimana. La conduttrice ha accolto anche quest’oggi i suoi ospiti, tra cui Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in un pomeriggio ricco di emozioni.
Mara Venier, come ogni domenica, torna su Rai 1 dalle 14 con un nuovo appuntamento di Domenica In, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 15 febbraio 2026. In apertura, con il Festival di Sanremo ormai alle porte, è previsto un collegamento speciale con Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, che commenterà anticipazioni e retroscena a pochi giorni dal debutto e farà un nuovo annuncio. La musica sarà ancora protagonista con Nek, vincitore di The Voice Kids, in partenza per il suo tour europeo: l’artista ripercorrerà carriera e vita privata, regalando una performance con alcuni dei suoi successi più amati. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Domenica In: ospiti del 15 febbraio e collegamento con Carlo Conti da Sanremo
Domenica In torna domenica 15 febbraio con una serata ricca di ospiti, tra cui artisti famosi e volti televisivi.
SANREMO 2026: CONTI IRROMPE AL TG1 PER UN NUOVO ANNUNCIO SUL FESTIVAL
Carlo Conti torna su Rai1 per annunciare novità sul Festival di Sanremo 2026.
Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026 | Annuncio al TG1
Argomenti discussi: Domenica In: Carlo Conti e Nek tra gli ospiti di Mara Venier; CARLO CONTI; Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, Carlo Conti svela Sanremo 2026 (con scoop): cosa vedremo; Per sempre al tuo fianco, la dedica di Carlo Conti per il figlio Matteo.
Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 15 febbraio, dei talk di Rai 1. La Venier il collegamento con Carlo Conti per esclusive su Sanremo; Fialdini accoglie la CinquettiLeggiamo gli ospiti di oggi, domenica 15 febbraio 2026. di Domenica In e Da Noi a Ruota Libera. La Venier in collegamento con Carlo Conti, accoglie Nek in studio; dalla Fialdini Gigliola Cinquetti ed ... libero.it
Domenica In, gli ospiti di oggi (15 febbraio 2026): Carlo Conti, Nek, Anna Ferzetti e tutti gli altriCollegamento con il direttore artistico del Festival a pochi giorni dal via, musica dal vivo e cinema, poi i momenti dedicati a Claudio Villa e Sammy Basso, senza dimenticare attualità e intrattenimen ... today.it
Ci vediamo a #Sanremo2026 con Carlo Conti e Laura Pausini #carloconti #laurapausini #RadiocorriereTv https://bit.ly/4240k6Q facebook
Adele è in Italia, parteciperà alle riprese del nuovo film di Tom Ford, #CryToHeaven. Adesso Carlo Conti va da lei e la convince a interrompere la sua lunga pausa dalla musica, portandola a #Sanremo2026. "Perché Justin ci ha insegnato a credere" (cit.) x.com