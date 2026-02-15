domenica in carlo conti in collegamento da sanremo per un nuovo annuncio sul festival

Carlo Conti ha fatto un collegamento da Sanremo per annunciare una novità sul Festival. La notizia è arrivata proprio durante la puntata di Domenica In, che Mara Venier conduce come ogni settimana. La conduttrice ha accolto anche quest’oggi i suoi ospiti, tra cui Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in un pomeriggio ricco di emozioni.

Mara Venier, come ogni domenica, torna su Rai 1 dalle 14 con un nuovo appuntamento di Domenica In, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 15 febbraio 2026. In apertura, con il Festival di Sanremo ormai alle porte, è previsto un collegamento speciale con Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, che commenterà anticipazioni e retroscena a pochi giorni dal debutto e farà un nuovo annuncio. La musica sarà ancora protagonista con Nek, vincitore di The Voice Kids, in partenza per il suo tour europeo: l’artista ripercorrerà carriera e vita privata, regalando una performance con alcuni dei suoi successi più amati. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026 | Annuncio al TG1

