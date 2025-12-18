Nuove case a Milano a prezzi ' accessibili' appartamenti tra i 150 e i 240mila euro

Scopri le nuove opportunità di abitare a Milano con appartamenti tra i 150 e i 240 mila euro. Il progetto di Gibeon Partners, situato in via Angelo Brunetti nella zona Certosa, trasforma un edificio esistente in moderne soluzioni residenziali. Un'occasione unica per chi cerca qualità e convenienza in una delle zone più dinamiche della città.

Appartamenti a Milano in vendita a partire da 150mila euro e non oltre i 240mila. Si tratta del nuovo progetto realizzato Gibeon Partners che ha realizzato 42 appartamenti in via Angelo Brunetti, in zona Certosa, riconvertendo un edificio già esistente in un progetto residenziale pensato per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

