Oggi, alle 20:00, si apre ufficialmente la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Gli italiani in gara si preparano a scendere in pista, mentre gli appassionati seguono tutto in diretta in tv o online. La giornata segna l’inizio di settimane di competizioni e emozioni, con gli atleti pronti a dare il massimo.

Oggi, venerdì 6 febbraio, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina avranno la loro apertura attraverso la cerimonia in programma dalle 20:00. Tuttavia, a precedere il tutto saranno gare dal valore a Cinque Cerchi, da osservare con grande attenzione. L’Italia sarà protagonista nel doppio misto di curling, nel pattinaggio artistico, negli allenamenti di salto con gli sci e nelle prove cronometrate di sci alpino e slittino. A partire dalle ore 10.00, proseguirà lo slittino, con altre due prove cronometrate del singolo maschile: in entrambe le circostanze saranno al via tre azzurri, ovvero Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (6 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Milano Cortina

Questa mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate.

Gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 scendono in pista già oggi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; A che ora gioca Sinner la semifinale degli Australian Open contro Djokovic: il match in tv in chiaro; Sinner-Shelton, il quarto mercoledì alle ore 9; Sinner-Shelton, Musetti-Djokovic: ecco a che ora giocano i due azzurri all'Australian Open.

Stranger Things 5 Volume 2: A che ora escono gli episodi e quanto duranoIl co-creatore di Stranger Things Ross Duffer ha condiviso la durata ufficiale degli episodi del Volume 2 della stagione 5 e del finale, insieme a qualche nuova anticipazione: siete pronti per la ... comingsoon.it

A che ora gioca Sinner contro Spizzirri agli Australian Open: l'azzurro punta gli ottavi di finaleDopo le vittorie contro Gaston e Duckworth, il numero 2 del mondo sfida lo statunitense ... msn.com

Alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 prevalgono ottimismo e fiducia tra gli italiani. Secondo l’Osservatorio TopOlimpia di Ipsos Doxa, il 43% prevede un successo e il 48% è convinto che “ce la caveremo”. Solo il 9% teme un esito negativo. La conos facebook

Olimpiadi #MilanoCortina, i risultati degli italiani #SkySport x.com