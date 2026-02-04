A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 4 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Questa mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate. Gli appassionati possono sintonizzarsi sui canali tv o usare lo streaming per seguire gli atleti azzurri fin dai primi momenti. La competizione è già nell’aria, e molti aspetti pratici sugli orari e il programma sono stati annunciati, così da permettere a tutti di non perdere nemmeno un’azione.

Gli appassionati delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 non dovranno attendere fino alla cerimonia di apertura del 6 febbraio per vedere gli azzurri in azione. Già oggi, mercoledì 4 febbraio, gli italiani in gara scatteranno per le prime competizioni della rassegna a Cinque Cerchi. La giornata si aprirà alle 11:30, con le prove cronometrate della discesa maschile di sci alpino, in cui saranno impegnati cinque atleti italiani pronti a difendere i colori azzurri sulle piste di Bormio. Oltre allo sci alpino, la giornata prevede la prima sessione del round robin del doppio misto di curling, discipline in cui gli italiani cercheranno di accumulare punti preziosi sin dall'inizio.

