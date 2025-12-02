Oltre due chili di droga a bordo dell' auto | 39enne in arresto in fuga un complice

I Carabinieri della Stazione di Conselice, con il supporto dei militari del Nucleo operativo e radiomobile, nella notte tra venerdì e sabato hanno tratto in arresto un uomo straniero di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, e sequestrato oltre due chili di droga trovato a bordo di un auto.La. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

