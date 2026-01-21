E’ morta Metella Baldi la cittadina più longeva di Montemurlo | aveva 103 anni

Metella Baldi, residente a Montemurlo, è venuta a mancare all’età di 103 anni. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura di lunga presenza nella comunità locale. Montemurlo piange la perdita della cittadina più longeva, simbolo di un’epoca e di valori condivisi nel tempo.

Montemurlo (Prato), 21 gennaio 2026 – E’ morta a 103 anni Metella Baldi, la cittadina più longeva di Montemurlo. Lo scorso 19 settembre, circondata dall’affetto dei figli Riccardo e Sandra, Metella aveva infatti festeggiato il traguardo dei 103 anni. Metella era molto nota a Montemurlo per aver gestito per oltre 40 anni la merceria di Ambalagi, mentre il figlio Riccardo, è anima della corsa ciclistica "Sportivi di Bagnolo". Il sindaco Simone Calamai, a nome della comunità montemurlse, ha voluto esprimere il proprio cordoglio:« Metella era l’anima di Bagnolo. Una donna forte e benvoluta da tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

