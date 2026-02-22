21 febbraio la giornata che unisce l’Italia al Brasile

Il 21 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Migrante Italiano in Brasile, istituita nel 2008 con una legge italiana. La ricorrenza nasce per ricordare i tanti italiani che hanno lasciato il Paese in cerca di nuove opportunità. Ogni anno, questa data collega le comunità italiane e brasiliane, rafforzando i legami culturali. La giornata rappresenta un’occasione per celebrare le radici condivise e il contributo degli italiani in Brasile.

Dal 2 giugno 2008, quando fu istituito con la legge n. 11.687, si celebra, ogni anno, il “Dia Nacional do Imigrante Italiano”, ossia la Giornata Nazionale del Migrante Italiano in Brasile. In particolare, si ricorda l’inizio (1874) del processo di migrazione di massa di nostri connazionali verso il Brasile, simbolicamente rappresentato dall’arrivo nel porto di Vitória (nello Stato dell’Espírito Santo) della nave “La Sofia” partita da Genova con a bordo 386 migranti, in gran parte trentini e veneti. Per quanto molto cambiata in questi 152 anni di immigrazione italiana, ancora oggi la collettività di italo-discendenti (la più grande al mondo) continua a dare un contributo fondamentale allo sviluppo del Paese, in tutti i settori. 🔗 Leggi su Formiche.net

