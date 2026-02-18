Il Partito Democratico organizza a Firenze il 20 e 21 febbraio una tappa di ascolto intitolata 'L’Italia che riparte'. La decisione nasce dall’esigenza di raccogliere le opinioni di cittadini e rappresentanti di diverse categorie, per capire meglio le loro sfide quotidiane. Durante l’evento, i partecipanti potranno condividere le difficoltà che incontrano e proporre idee per migliorare il territorio. L’obiettivo è creare un dialogo diretto tra il partito e le persone, ascoltando le loro voci in modo concreto.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "'L'Italia che sentiamo. Ascoltare le voci del Paese per cambiarlo': è questo il titolo dell'iniziativa del Partito Democratico nel percorso che sta attraversando l'Italia per ascoltare categorie e cittadini. Il prossimo appuntamento, “L'Italia che riparte”, si svolgerà a Firenze presso il Teatro Niccolini (via Ricasoli 3), venerdì 20 febbraio dalle 15 alle 19.30 e sabato 21 febbraio dalle 9.30 alle 13. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà sempre presente e interverrà sabato a conclusione dell'iniziativa". Si legge in una nota del Pd. "Venerdì i lavori si apriranno alle 15 con due panel dal titolo “Costo della vita: energia, cibo e potere d'acquisto” e “Il lavoro che cambia: salari, diritti e nuove vulnerabilità”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: a Firenze il 20 e 21 febbraio la tappa di ascolto 'L'Italia che riparte'

