Reggio Calabria | Museo Archeologico celebra San Valentino e Carnevale tra miti amori antichi e condivisione

Il Museo Archeologico di Reggio Calabria ha in programma due eventi speciali per questo periodo. Si parlerà di amori antichi e di maschere di Carnevale, con visite e attività che coinvolgeranno i visitatori. L’obiettivo è portare in mostra storie di miti d’amore e tradizioni carnevalesche, creando un’occasione per scoprire il passato e divertirsi insieme.

Reggio Calabria: Il Museo Archeologico tra Amore Antico e Maschere di Carnevale. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si prepara ad accogliere due appuntamenti speciali, pensati per il periodo di San Valentino e Carnevale, che promettono di arricchire l’esperienza dei visitatori con un viaggio tra mito, emozioni e creatività. Gli eventi, a cura di CoopCulture, si svolgeranno il 14 e il 17 febbraio, offrendo un’occasione unica per esplorare le collezioni del museo da una prospettiva inedita. Un invito all’amore e alla riscoperta delle proprie radici quello che il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria rivolge a visitatori e cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Reggio Calabria Museo Antichi amori: San Valentino al Museo Archeologico di Priverno Domenica al Museo Archeologico di Priverno si è celebrato San Valentino con un evento dedicato agli antichi amori romani. Antichi Amori: a San Valentino tra storia, poesia e gusto A San Valentino, tra storia, poesia e gusto, si ripercorrono le origini di questa festa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Reggio Calabria Museo Argomenti discussi: ARTE, MEMORIA E CITTÀ: L’INCONTRO CON CHRISTIAN LEPERINO AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI REGGIO CALABRIA; Alla scoperta delle tombe ellenistiche insieme al Touring Club Italiano; Truman Burbank, la realityzzazione del reale; Reggio, gli appuntamenti per il mese di febbraio promossi dall’Anassilaos · ilreggino.it. Reggio Calabria, al Museo arrivano due appuntamenti speciali | INFOIl Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e CoopCulture propongono due eventi speciali che, nel mese di febbraio, accompagnano il pubblico in un viaggio tra mito, emozioni e creatività, in oc ... strettoweb.com Reggio Calabria: il Museo Archeologico ha ospitato l’artista Christian LeperinoIl Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, diretto da Fabrizio Sudano, ha ospitato l’artista Christian Leperino per un incontro dedicato alla sua ricerca artistica, incentrata sul paesaggio u ... strettoweb.com Caritas Diocesana Reggio Calabria Bova (@caritasreggiocalabriabova) - facebook.com facebook Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha effettuato, nella piana di Gioia Tauro, un nuovo sequestro di armi ed esplosivi, nascosti questa volta in un anonimo capannone industriale. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.