Catania Centro controlli contro l’occupazione abusiva del suolo pubblico | un arresto e sanzioni

Un arresto e varie sanzioni dopo le verifiche di Carabinieri e Polizia Locale. Nell'ambito delle attività mirate a garantire legalità, sicurezza urbana e uso corretto degli spazi pubblici, soprattutto nelle zone più frequentate e ricche di attività commerciali, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga, insieme alla Polizia Locale, hanno effettuato una serie di controlli su diversi esercizi pubblici. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme di sicurezza, delle disposizioni di polizia amministrativa e del Codice della Strada. L'operazione ha portato all' arresto in flagranza di un 50enne residente nell'hinterland catanese, da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

