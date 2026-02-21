Ordine dei Consulenti del Lavoro | Marcello Zinno è il nuovo presidente

Marcello Zinno ha ottenuto la nomina a nuovo presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dopo le elezioni svoltesi nel Salernitano. La sua candidatura ha raccolto il consenso di molti professionisti, desiderosi di portare avanti proposte concrete per migliorare il settore. La scelta arriva in un momento di cambiamenti importanti per la professione, con nuove sfide da affrontare nel prossimo triennio. La nomina di Zinno segna un passo decisivo per l’ente locale.

Consulenti del lavoro alle urne per rinnovare i vertici del Consiglio provinciale di Salerno per il triennio 2026-2029. Dopo l’elezione del Consiglio, che lavorerà per consolidare il ruolo sussidiario della professione nel mercato del lavoro, oggi, nella sede dell’Ordine di via Visco, si è svolta la votazione per eleggere il nuovo presidente. Marcello Zinno, figlio del compianto Carlo Zinno, giuslavorista e già presidente dell’Ordine dal 2017 al 2024, è stato eletto presidente dai componenti del rinnovato Consiglio composto da: Giovanni Borgia, presidente uscente, Alessandro D’Amico, Mario Grieco, Roberto La Guardia, Anna Lo Iacono, Rosa Parisi, Valerio Pascale, Stefania Piscopo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

