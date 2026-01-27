Giani saluta il nuovo presidente viola | Giuseppe saprà onorare l’eredità del padre

La recente nomina di Giuseppe B. come nuovo presidente della Fiorentina segna un passo importante per la squadra e le istituzioni toscane. Eugenio Giani ha espresso il suo supporto, riconoscendo il valore della continuità e l’impegno nel custodire l’eredità del passato. Questo cambiamento rappresenta un momento di riflessione e di speranza per i tifosi e gli stakeholder coinvolti nel club.

FIRENZE – Le istituzioni toscane abbracciano il nuovo corso della Fiorentina. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha voluto congratularsi subito con Giuseppe B. Commisso. Da oggi è ufficialmente lui a guidare il club viola. La nomina è arrivata poche ore fa, decisa dal consiglio di amministrazione riunito a Firenze. È un passaggio di testimone segnato dalla commozione. Giuseppe succede al padre Rocco, l’imprenditore italo-americano scomparso a New York lo scorso 16 gennaio. “A Giuseppe vanno i più sentiti auguri di buon lavoro”, ha dichiarato il Governatore. Nelle parole di Giani c’è fiducia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Fiorentina

Ultime notizie su Fiorentina

