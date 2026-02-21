Zeekr | 4 modelli elettrici per l’Italia ordini aperti e consegne

Zeekr ha annunciato l’arrivo in Italia, portando quattro modelli di auto elettriche disponibili da subito. Il marchio cinese, parte del Gruppo Geely, ha aperto gli ordini e già riceve richieste dai concessionari locali. Le vetture sono state presentate in occasione di un evento a Milano, dove sono state mostrate le prime unità pronte per la consegna. La scelta di introdurre più versioni mira a soddisfare le diverse esigenze dei clienti italiani.

Zeekr Sbarca in Italia: Quattro Modelli Elettrici Disponibili da Subito. Il mercato automobilistico italiano si apre a un nuovo protagonista: Zeekr, il brand cinese di veicoli elettrici del Gruppo Geely, ha ufficialmente lanciato le vendite nel nostro Paese. Quattro modelli – 7X, 001, X e 7GT – sono ora ordinabili con le prime consegne previste per la prossima primavera, segnando una tappa importante nell’espansione del marchio in Europa. Un Mercato in Evoluzione. L’ingresso di Zeekr in Italia arriva in un momento di forte crescita per il settore dei veicoli elettrici. La domanda di auto a emissioni zero è in aumento, sostenuta da incentivi governativi e da una crescente consapevolezza ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu Zeekr arriva in Italia: il nuovo premium elettrico cinese (con design svedese) apre gli ordiniZeekr, marchio cinese di auto elettriche di fascia alta, entra ufficialmente in Italia. Lexus Rz, aperti gli ordini per l'Italia: prezzi e versioniSono aperti gli ordini per la Lexus Rz in Italia, disponibile da gennaio 2026. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Zeekr arriva in Italia con le Suv X 7X, la shooting brake 001 e la sportiva 7GT | Quattroruote.it; Zeekr debutta in Italia con Jameel Motors e 4 modelli; Auto elettriche, il gruppo cinese Geely porta in Italia il brand premium Zeekr; Zeekr entra nel mercato italiano - Investing.com. Zeekr debutta in Italia: quattro auto elettriche, modelli, prezzi e caratteristicheZeekr arriva in Italia con quattro auto elettriche premium: X, 7X, 001 e 7GT. Ecco prezzi, autonomia, motori e dotazioni principali. newsauto.it Zeekr arriva in Italia: quattro elettriche premium già ordinabili da oggiZeekr è ordinabile in Italia: SUV 7X, shooting brake 001, SUV compatto X e berlina 7GT. Distribuisce Jameel Motors. quotidianomotori.com Zeekr sbarca in Italia: aperti gli ordini per quattro modelli Le vetture del brand cinese del gruppo Geely che produce auto elettriche di fascia alta sono già ordinabili. Prime consegne dalla primavera del 2026. #Zeekr - facebook.com facebook Zeekr sbarca ufficialmente in Italia: ecco i modelli, si possono già ordinare x.com