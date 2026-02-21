Zazzaroni | Provocazione Juve giustizia sportiva ridicola Kalulu in galera anche se non ha commesso il reato
Daniele Zazzaroni critica la decisione della giustizia sportiva, considerandola una provocazione della Juventus e una punizione ingiusta. Secondo il giornalista, si tratta di un’azione sproporzionata, che porta Kalulu in carcere anche senza prove concrete. La vicenda ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, che chiedono maggiore chiarezza e rispetto delle regole. La questione resta aperta, mentre le discussioni continuano sui social e nelle redazioni sportive.
. L’editoriale del giornalista. L’editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport affronta con la consueta verve e un pizzico di provocazione il “ caso Kalulu “, sollevando un velo sulla rigidità di un sistema che fatica a correggere i propri errori. Il direttore mette subito le mani avanti con ironia: « Nonostante sia il viceré dei Visiegotici (il sovrano è facilmente identificabile) non mi prendo il merito dell’iniziativa promossa dalla Juventus per vedersi restituire Kalulu ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Zazzaroni sulla debacle della Juve a Istanbul: «L’assenza di Bremer ha condizionato molto. Secondo me la società ha commesso un grave errore »Daniele Zazzaroni ha commentato la sconfitta della Juventus a Istanbul, attribuendola all’assenza di Bremer.
Il meraviglioso mondo della giustizia sportiva: tutti hanno visto, Bastoni ha confessato. Ma Kalulu lo stesso squalificatoBastoni ha ammesso di aver simulato durante la partita, causando la sua squalifica, mentre Kalulu è stato comunque escluso dal campo, anche se molti hanno notato che non meritava l'espulsione.
Zazzaroni replica a Spalletti: 'La Juve da fastidio, ma a chi? Piuttosto cambi registro'Ivan Zazzaroni ha poi proseguito nel commentare le dichiarazioni rilasciate da Spalletti nel post-partita di Reggio Emilia, ammettendo di non averle seguite immediatamente ma di averle successivamente ... it.blastingnews.com
