Bastoni ha ammesso di aver simulato durante la partita, causando la sua squalifica, mentre Kalulu è stato comunque escluso dal campo, anche se molti hanno notato che non meritava l'espulsione. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori e telecamere, che hanno catturato ogni movimento e decisione. Nonostante le prove visive e le testimonianze, le decisioni della giustizia sportiva sembrano ancora discutibili.

E dunque: tutti hanno visto Bastoni che simula (tranne Chivu); tutti hanno visto il povero Kalulu ingiustamente espulso. Lo stesso Bastoni (a scoppio ritardato) è stato trascinato in conferenza stampa pre-Champions a pentirsi: “Ho molto accentuato, mi dispiaccio per il mio comportamento, un essere umano ha il diritto di sbagliare e il dovere di riconoscerlo”. Ma nel frattempo la Giustizia Sportiva ha seguito il suo corso e. ha squalificato Kalulu. Amplificando il danno oltre la beffa. La squalifica per una giornata di Kalulu è la prosecuzione dell’ottusità cavillare del calcio italiano con altri mezzi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il meraviglioso mondo della giustizia sportiva: tutti hanno visto, Bastoni ha confessato. Ma Kalulu lo stesso squalificato

Caos Bastoni, prima la simulazione, poi le critiche sui social, ma la Giustizia Sportiva non lo puniràBastoni ha fatto scena falsa durante il big match tra Inter e Juventus a San Siro, causando polemiche sui social.

Appena ha visto la neve, Franci ha espresso il suo desiderio. Due infermiere hanno compiuto un gesto meraviglioso per regalarle un sorrisoAppena ha visto la neve, Franci ha espresso un desiderio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.