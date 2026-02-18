Zazzaroni sulla debacle della Juve a Istanbul | L’assenza di Bremer ha condizionato molto Secondo me la società ha commesso un grave errore

Daniele Zazzaroni ha commentato la sconfitta della Juventus a Istanbul, attribuendola all’assenza di Bremer. La mancata presenza del difensore ha influenzato molto la squadra, secondo il giornalista. Zazzaroni ha anche criticato la società, ritenendo che abbia preso una decisione sbagliata lasciando fuori il giocatore. La partita si è conclusa con un risultato deludente e molte richieste di chiarimenti tra i tifosi. La squadra tornerà in campo già tra pochi giorni, alla ricerca di una reazione.

Zazzaroni ai microfoni di TMW Radio ha analizzato la sconfitta della Juventus contro il Galatasaray soffermandosi su diversi temi. La disfatta della Juventus a Istanbul continua a far discutere, dividendo l’opinione pubblica tra chi invoca la sfortuna e chi, invece, punta il dito contro la programmazione societari a. Tra le voci più autorevoli e critiche del panorama giornalistico italiano c’è quella di Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport, intervenuto per analizzare il momento dei bianconeri, non ha fatto sconti alla dirigenza, individuando nel mercato estivo la radice dei mali attuali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zazzaroni sulla debacle della Juve a Istanbul: «L’assenza di Bremer ha condizionato molto. Secondo me la società ha commesso un grave errore » Pedullà critica la Juve: «Il mercato non ha aiutato Spalletti. E’ stato commesso questo errore»La Juventus non ha fatto il possibile per aiutare Spalletti a mettere in campo la squadra che desiderava. Zazzaroni: «Rigore netto, guardate la faccia di Bremer! Spalletti ‘allegriano’. Ma la Juve ha problemi operativi sul mercato»In un’analisi recente, Zazzaroni evidenzia un rigore netto, sottolineando l’espressione di Bremer. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Zazzaroni sulla crisi della Lazio: Non ha un progetto, svuotati sogni e ambizioniLa Lazio vive da tempo questa condizione. Non un crollo improvviso, ma un progressivo svuotamento: dei migliori giocatori, delle ambizioni. Dei. tuttomercatoweb.com Zazzaroni sul ‘Corriere dello Sport’ è ritornato su Inter Juve esprimendo anche il suo pensiero sull’eliminazione del Var in futuro. La sua analisiZazzaroni sul ‘Corriere dello Sport’ è ritornato su Inter Juve esprimendo anche il suo pensiero sull’eliminazione del Var in futuro. La sua analisi Sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaron ... juventusnews24.com