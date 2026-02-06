Infortunio Dumfries l’olandese recupera per Inter Juve? Le ultimissime sulle condizioni del giocatore dei nerazzurri

Dumfries si ferma ancora. L’olandese non ha ancora recuperato dall’infortunio alla caviglia e non sarà in campo contro la Juventus. I medici nerazzurri lavorano per farlo tornare il prima possibile, ma al momento la sua presenza resta in dubbio.

Infortunio Dumfries, l’olandese resta ai box per il problema alla caviglia e la sua presenza contro la Juve non è prevista. Rientro in gruppo da metà febbraio. Il percorso di rientro per l’esterno olandese dell’Inter sembra essere giunto finalmente alle battute conclusive, dopo un periodo di stop che ha messo a dura prova le rotazioni di Simone Inzaghi. L’ infortunio di Dumfries si è rivelato molto più insidioso di quanto inizialmente ipotizzato, trasformandosi in un vero e proprio calvario per il calciatore e per lo staff tecnico nerazzurro, costretto a fare a meno della sua spinta costante sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

