Yildiz e quella statistica che lo accomuna a Mbappé e Yamal | è tra i migliori 5 nei top campionati

Da juventusnews24.com 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz ha raggiunto un risultato sorprendente, entrando tra i cinque migliori in un importante campionato europeo. La sua performance si distingue per la media di goal e assist, che lo mette in compagnia di stelle come Mbappé e Yamal. La sua crescita è evidente, soprattutto considerando le sue appena diciannove anni. La società punta molto su di lui, che continua a migliorare partita dopo partita. La sua presenza in campo si fa sempre più decisiva.

. Il talento turco in un club ristrettissimo. Kenan Yildiz continua a stupire, confermandosi uno dei talenti più completi e influenti del panorama calcistico mondiale. Il numero 10 bianconero è infatti entrato in un club esclusivissimo: è uno dei soli cinque giocatori nei maggiori campionati europei 202526 capaci di abbinare una spiccata pericolosità offensiva a una visione di gioco d’élite. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nello specifico, il classe 2005 vanta almeno  50 conclusioni totali  (ben 72 per il turco) e almeno  50 occasioni create  (50 esatte).🔗 Leggi su Juventusnews24.com

