Yildiz e quella statistica che lo accomuna a Mbappé e Yamal | è tra i migliori 5 nei top campionati
Yildiz ha raggiunto un risultato sorprendente, entrando tra i cinque migliori in un importante campionato europeo. La sua performance si distingue per la media di goal e assist, che lo mette in compagnia di stelle come Mbappé e Yamal. La sua crescita è evidente, soprattutto considerando le sue appena diciannove anni. La società punta molto su di lui, che continua a migliorare partita dopo partita. La sua presenza in campo si fa sempre più decisiva.
. Il talento turco in un club ristrettissimo. Kenan Yildiz continua a stupire, confermandosi uno dei talenti più completi e influenti del panorama calcistico mondiale. Il numero 10 bianconero è infatti entrato in un club esclusivissimo: è uno dei soli cinque giocatori nei maggiori campionati europei 202526 capaci di abbinare una spiccata pericolosità offensiva a una visione di gioco d’élite. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nello specifico, il classe 2005 vanta almeno 50 conclusioni totali (ben 72 per il turco) e almeno 50 occasioni create (50 esatte).🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve e quella strana statistica che accomuna i bianconeri a Barcellona, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Nessuna come loro quest’annoLa Juventus condivide una singolare statistica in Champions League con club come Barcellona, Borussia Dortmund e Atletico Madrid.
Yildiz, promessa mantenuta: rinnovo con la Juve e titolare contro la LazioQuella di ieri è stata una giornata storica per la Juventus che ha annunciato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Per celebrare questo prolungamento. tuttomercatoweb.com
Il peso del rinnovo di Yildiz, il futuro e i nuovi arrivati: Juve, parla SpallettiLe parole del tecnico bianconero in vista della sfida di domani contro la Lazio. msn.com
Yildiz bocciato dopo il Galatasaray Brutto voto per il turco - facebook.com facebook
#Yildiz, nuovo record Agguantati #CR7 e #DelPiero x.com