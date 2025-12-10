Juve e quella strana statistica che accomuna i bianconeri a Barcellona Borussia Dortmund e Atletico Madrid Nessuna come loro quest’anno

La Juventus condivide una singolare statistica in Champions League con club come Barcellona, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Quest’anno, i numeri dimostrano un andamento sorprendente, con i bianconeri protagonisti di prestazioni ricche di spettacolo e gol. Un dato che mette in luce un aspetto particolare della loro stagione europea, evidenziando un parallelo inaspettato con alcune delle grandi realtà del calcio internazionale.

Juve e quella strana statistica in Champions, i numeri non mentono: bianconeri come Barcellona e Dortmund, spettacolo e gol a grappoli. Chi si aspettava una Juventus speculativa o "corta di muso" in Europa è stato smentito dai fatti e soprattutto dai numeri. Il cammino continentale della squadra di Luciano Spalletti in questa UEFA Champions League si sta trasformando in un vero e proprio ottovolante di emozioni, dove la noia è bandita e l'equilibrio regna sovrano, ma su cifre altissime. C'è una statistica particolare che fotografa alla perfezione l'atteggiamento spregiudicato della Vecchia Signora: i bianconeri sono una macchina da gol, sia nel bene che nel male.