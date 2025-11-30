Yildiz trascina la Juve e brilla in tutta Europa | ecco la statistica deluxe che lo mette sullo stesso piano di Doué e Yamal
. Il dato. Kenan Yildiz continua a brillare intensamente nel panorama calcistico internazionale, affermandosi come una delle giovani stelle più influenti d’Europa. Un nuovo report statistico diffuso da Opta ha messo in luce il suo straordinario impatto, piazzando il numero 15 bianconero sul podio dei calciatori più giovani per partecipazione diretta alle azioni da gol nei cinque principali campionati europei nel corso del 2025. Solo Yamal e Doué fanno meglio del talento turco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dopo l’ingresso decisivo in Champions League, Yildiz si trascina ancora una volta la Juve sulle spalle questa volta con una doppietta. Il lavoro da fare per Spalletti è ancora tanto, ma la certezza da cui partire, ha il numero 10 sulla schiena. - facebook.com Vai su Facebook
#Yildiz trascina la #Juventus: rimonta e doppietta al #Cagliari #SerieA Vai su X
L’ha vinta lui, Yildiz protagonista per la Juventus - “L’ha vinta Yildiz”: così titola oggi il Corriere dello Sport dopo il successo della ... Scrive tuttojuve.com
Yildiz si carica la Juve sulle spalle anche in campionato: doppietta e 2-1 al Cagliari in rimonta - Dopo aver trascinato i bianconeri in Champions, il turco si scatena anche nel turno di campionato e tiene Spalletti a ridosso della zona importante della classifica ... Da tuttosport.com
Il punto fermo si chiama Yildiz - Juve, rinascita nel gelo del Circolo Polare Artico: Yildiz trascina la squadra alla vittoria a Bodø Nel gelo del Circolo Polare Artico è forse rinata la Juventus. tuttojuve.com scrive