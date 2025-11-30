Yildiz trascina la Juve e brilla in tutta Europa | ecco la statistica deluxe che lo mette sullo stesso piano di Doué e Yamal

Juventusnews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il dato. Kenan Yildiz  continua a  brillare intensamente  nel panorama calcistico internazionale, affermandosi come una delle  giovani stelle  più  influenti  d’Europa. Un  nuovo report statistico  diffuso da  Opta  ha messo in luce il suo  straordinario impatto, piazzando il  numero 15 bianconero  sul  podio  dei calciatori  più giovani  per  partecipazione diretta  alle  azioni da gol  nei  cinque principali campionati europei  nel corso del  2025. Solo Yamal e Doué fanno meglio del talento turco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz trascina la juve e brilla in tutta europa ecco la statistica deluxe che lo mette sullo stesso piano di dou233 e yamal

© Juventusnews24.com - Yildiz trascina la Juve e brilla in tutta Europa: ecco la statistica deluxe che lo mette sullo stesso piano di Doué e Yamal

Contenuti che potrebbero interessarti

L’ha vinta lui, Yildiz protagonista per la Juventus - “L’ha vinta Yildiz”: così titola oggi il Corriere dello Sport dopo il successo della ... Scrive tuttojuve.com

yildiz trascina juve brillaYildiz si carica la Juve sulle spalle anche in campionato: doppietta e 2-1 al Cagliari in rimonta - Dopo aver trascinato i bianconeri in Champions, il turco si scatena anche nel turno di campionato e tiene Spalletti a ridosso della zona importante della classifica ... Da tuttosport.com

Il punto fermo si chiama Yildiz - Juve, rinascita nel gelo del Circolo Polare Artico: Yildiz trascina la squadra alla vittoria a Bodø Nel gelo del Circolo Polare Artico è forse rinata la Juventus. tuttojuve.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Trascina Juve Brilla