. Il dato. Kenan Yildiz continua a brillare intensamente nel panorama calcistico internazionale, affermandosi come una delle giovani stelle più influenti d’Europa. Un nuovo report statistico diffuso da Opta ha messo in luce il suo straordinario impatto, piazzando il numero 15 bianconero sul podio dei calciatori più giovani per partecipazione diretta alle azioni da gol nei cinque principali campionati europei nel corso del 2025. Solo Yamal e Doué fanno meglio del talento turco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz trascina la Juve e brilla in tutta Europa: ecco la statistica deluxe che lo mette sullo stesso piano di Doué e Yamal