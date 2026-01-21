Alcuni utenti Xbox stanno ricevendo delle gift card con credito in regalo per l’Xbox Store

Recentemente, alcuni utenti Xbox hanno ricevuto gift card con credito gratuito da utilizzare su Xbox Store. Questa sorpresa inattesa ha generato interesse tra gli utenti, che ora possono approfittare di crediti aggiuntivi per acquisti digitali. È importante verificare la provenienza di queste gift card e assicurarsi che siano autentiche per evitare truffe o fraintendimenti.

Negli ultimi giorni diversi utenti Xbox hanno segnalato una sorpresa inattesa: l’arrivo di gift card con credito gratuito da spendere su Xbox Store. I messaggi di notifica sono comparsi senza annunci ufficiali, alimentando curiosità e domande sull’origine dell’iniziativa. Le prime testimonianze indicano un collegamento con le recenti promozioni di fine anno. Tuttavia, i criteri di assegnazione non sono stati comunicati in modo trasparente. Per questo motivo, l’iniziativa resta in parte avvolta dall’incertezza. Secondo le segnalazioni emerse su Reddit e riportate da varie testate internazionali, la distribuzione del credito sarebbe legata agli acquisti effettuati durante gli Xbox Countdown Sale, la campagna di sconti avviata il 18 dicembre e conclusa da pochi giorni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

