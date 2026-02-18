triple h annuncia lo storico evento wwe clash in italy

Triple H ha confermato che il primo evento WWE in Italia si terrà quest’estate a Milano, portando per la prima volta in assoluto una serata di grande wrestling nel paese. La decisione nasce dall’interesse crescente dei fan italiani, che aspettano questa occasione da anni. La manifestazione si svolgerà nel Mediolanum Forum, con biglietti già in vendita e un’attenzione speciale alle esibizioni dei wrestler più amati.

Un traguardo atteso da generazioni sta per diventare realtà: la WWE annuncia clash in italy, il primo Premium Live Event ospitato sul suolo italiano. L’evento principale è in programma presso la Inalpi Arena di Torino, domenica 31 maggio, segnando una pagina storica nello sport-spettacolo internazionale. La conferma arriva attraverso un videomessaggio diffuso dai canali ufficiali della federazione, nel quale Triple H mette nero su bianco l’appuntamento clou e un pacchetto di attività nel territorio italiano. Oltre alla serata di gala torinese, la WWE ha definito una presenza anche per Monday Night Raw del 1 giugno nella medesima città, offrendo ai fan una doppietta televisiva senza precedenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

