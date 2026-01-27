TNA | Mr Elegance firma ufficialmente con la compagnia

Mr. Elegance ha annunciato ufficialmente il suo accordo con la TNA, consolidando la sua presenza nel mondo delle competizioni professionali. La firma del contratto rappresenta un passo importante nella sua carriera, offrendo nuove opportunità e visibilità nel settore. Questa collaborazione apre la strada a future sfide e successi, rafforzando la figura di Mr. Elegance come protagonista nel panorama sportivo e mediatico.

Come rivelato da Tim Battle su iHeart Radio, Mr. Elegance ha ufficialmente firmato un contratto esclusivo con la TNA. Dopo il debutto nel primo episodio di iMPACT andato in onda su AMC Network lo scorso 15 gennaio, Mr. Elegance non ha solo aiutato Heather & M a riconquistare le cinture tag team femminili, ma ha ora ufficialmente ottenuto il suo posto all'interno della federazione. BREAKING: As first revealed by Tim Battle on iHeartRadio, Mr. Elegance has officially signed with TNA! MORE: pic.twitter.comVKbWrOGmcL — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 27, 2026. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Mr. Elegance firma ufficialmente con la compagnia

