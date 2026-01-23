Napoli chiuso l’accordo per Giovane | sprint per averlo già a Torino

Il Napoli ha concluso l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Giovane. L’obiettivo è completare le formalità rapidamente e portare il giocatore a disposizione di Antonio Conte già nelle prossime settimane, rafforzando così la rosa a disposizione del tecnico. La trattativa si inserisce nel quadro delle strategie del club per rinforzare l’organico nel corso della sessione di mercato.

"> Il Napoli ha chiuso l’operazione per Giovane dell’Hellas Verona e accelera per consegnarlo immediatamente ad Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’esterno è già arrivato a Roma e il club azzurro punta a completare nel più breve tempo possibile visite mediche e formalità burocratiche. L’obiettivo è renderlo convocabile già per la sfida di domenica a Torino, in una vera e propria corsa contro il tempo per garantire a Conte un rinforzo immediato sulle corsie offensive. Dal punto di vista economico, Giovane arriva al Napoli con un’operazione complessiva da 20 milioni di euro bonus inclusi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli, chiuso l’accordo per Giovane: sprint per averlo già a TorinoIl Napoli ha concluso l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Giovane.

Giovane-Napoli, è fatta: c'è l'accordo. E può andare già in panchina con la JuveGiovane talento del Napoli, il trasferimento è ufficiale: l'accordo con il Verona è stato raggiunto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lucca è da Serie B Tifosi spazientiti dopo Torino-Napoli 1-0

Argomenti discussi: Calcio-ll Napoli ha chiuso per Giovane, operazione completate dopo le partenze di Lucca e Lang; Napoli, chi è Giovane del Verona: è lui il primo colpo per Conte. Si cerca anche un altro esterno offensivo; Napoli, dal Plebiscito alla Galleria. Via al rilancio di 32 gioielli: Tesoretto di 80 milioni; Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu.

Giovane-Napoli, è fatta! Romano: Here we go! Le cifre dell’accordo con il VeronaIl Napoli ha chiuso l’acquisto dell’attaccante brasiliano Giovane Santana do Nascimento dall’Hellas Verona. A annunciarlo è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di ... tuttonapoli.net

Napoli, chiuso l’accordo per Giovane: sprint per averlo già a TorinoIl Napoli ha chiuso l’operazione per Giovane dell’Hellas Verona e accelera per consegnarlo immediatamente ad Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’esterno è già arrivato a Roma e il ... napolipiu.com

#Napoli - Minorenne si indebita con le scommesse, scoppia la lite: centro chiuso e multato #Cronaca #SantAgnello #GiocoDAzzardo #Minori #Carabinieri #Scommesse #NanoTV - facebook.com facebook

Napoli e Verona hanno chiuso un accordo per Giovane sulla base di 20 milioni di euro bonus inclusi. Nella giornata di domani il Napoli discuterà i termini contrattuali del calciatore. Incontro previsto a Roma. Operazione verso una definizione totale. x.com