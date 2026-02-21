WWE | Sorpresa a SmackDown Kiana James beffa le pluricampionesse e va ad Elimination Chamber
Kiana James ha sorpreso tutti a SmackDown, conquistando l’ultimo biglietto per l’Elimination Chamber del 28 febbraio a Chicago. Durante lo show, ha superato le avversarie con un’azione inaspettata, mettendo fine alla loro lunga serie di vittorie. La sua vittoria crea tensione tra le pluricampionesse, che ora si preparano a reagire. La wrestler si presenta come una figura da tenere d’occhio nei prossimi incontri.
Kiana James ha conquistato l’ultimo posto in palio a SmackDown per entrare nell’Elimination Chamber match, in programma il 28 febbraio a Chicago. Entrambi hanno vinto i propri Triple Threat qualifier nella puntata di venerdì notte, andata in onda dal Amerant Bank Arena di Sunrise, Florida. Kiana James batte Charlotte Flair e Nia Jax con un finale a sorpresa. Il match femminile è stato il primo dei due qualifier della serata e ha riservato un colpo di scena nel finale. Charlotte Flair, Nia Jax e Kiana James si sono date battaglia per oltre dodici minuti in un incontro che ha strappato cori “this is awesome” dal pubblico.🔗 Leggi su Zonawrestling.net
