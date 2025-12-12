Le tempreature restano sopra la media anche nel weekend | attenzione alla nebbia
Le temperature rimangono elevate anche nel fine settimana, con l’anticiclone di origine nord-africana che si rafforza sulla penisola. Questa situazione porta condizioni di stabilità atmosferica e temperature superiori alle medie stagionali, mentre la presenza di nebbia può influenzare la visibilità in alcune zone.
Si rinforza ulteriormente l’anticiclone di matrice nord-africana sulla nostra penisola, favorendo condizioni di forte stabilità atmosferica e temperature in generale al di sopra della media del periodo. In pianura l’aria umida e il fenomeno dell’inversione termica, favoriscono foschie, nebbie e stratificazioni di nubi basse, accompagnate da un elevato e pericoloso accumulo di inquinamento atmosferico. Le previsioni a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 12 dicembre 2025 Tempo Previsto: Su Alpi e Prealpi cielo sereno o poco nuvoloso; forti inversioni termiche, specialmente notturne, lungo le vallate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Previsioni per lunedì 12 marzo: ancora piogge e temperature al di sopra della media
Un ponte dell’Immacolata tra luci, nuvole e aria d’inverno? Giornate che alternano cielo sereno, qualche copertura e brevi piogge, mentre le temperature restano perfette per godersi l’atmosfera di montagna. La Thuile si prepara a un weekend che ha il sapo - facebook.com Vai su Facebook
Le tempreature restano sopra la media anche nel weekend: attenzione alla nebbia - Cielo sereno o poco nuvoloso, la pioggia continua a dare tregua per tutto il fine- Riporta bergamonews.it
Meteo Italia – prosegue la fase anticiclonica con temperature sopra media, qualche disturbo nel weekend? - alta pressione e temperatura sopra media fino a data da destinarsi, possibile qualche disturbo nel corso del fine settimana ... Scrive centrometeoitaliano.it