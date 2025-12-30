Manovra Conte | Non c’è nulla di nulla per sanità e scuola solo grandi investimenti per le armi
La recente manovra del governo non prevede interventi specifici nel settore sanitario, scolastico e sulla sicurezza, secondo le dichiarazioni di Conte. Le risorse sono indirizzate principalmente agli investimenti nel settore militare, lasciando emergere una mancanza di piani concreti per le aree sociali e pubbliche. Si tratta di un quadro che solleva interrogativi sulle priorità e sulle strategie future in questi ambiti fondamentali per il Paese.
“Non c’è nulla di nulla nella sanità, non c’è un piano sanitario, come pure non c’è un piano sulla sicurezza, non c’è un piano sulla scuola, sull’istruzione. Nulla di nulla. Solo grandi investimenti per le armi ” così il leader del M5s Giuseppe Conte, intervenendo in Aula sulla legge di bilancio. “La realtà oggi è che si aspetta anche un anno per una tac, sei milioni di cittadini rinunciano alle cure. Date molta attenzione il servizio sanitario privato, ma guardate che non tutti hanno la possibilità di un’assicurazione”, continua Conte, chiedendo di prendere i soldi per le armi e metterli dove servono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
