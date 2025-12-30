Manovra Conte | Non c’è nulla di nulla per sanità e scuola solo grandi investimenti per le armi

La recente manovra del governo non prevede interventi specifici nel settore sanitario, scolastico e sulla sicurezza, secondo le dichiarazioni di Conte. Le risorse sono indirizzate principalmente agli investimenti nel settore militare, lasciando emergere una mancanza di piani concreti per le aree sociali e pubbliche. Si tratta di un quadro che solleva interrogativi sulle priorità e sulle strategie future in questi ambiti fondamentali per il Paese.

