Bertini | il sogno di riportare Bergamo in vetta al volley

Bertini ha deciso di puntare tutto per far tornare Bergamo in cima al volley. La causa di questa scelta è la volontà di valorizzare il talento locale e rilanciare la squadra dopo stagioni difficili. Con l’arrivo di nuovi giocatori e investimenti mirati, l’obiettivo è riportare Bergamo ai vertici nazionali. La società ha già iniziato a lavorare intensamente, organizzando allenamenti e strategie per migliorare la performance complessiva. La città aspetta con entusiasmo i prossimi passi di questa rinascita sportiva.

La stagione del volley bergamo 1991 si è chiusa con un risultato che va oltre la mera classifica, segnando una crescita tangibile sia sul piano sportivo sia in quello organizzativo. Il settimo posto in Serie A1 conferma la capacità della società di consolidarsi nei playoff e di porre le basi per una crescita continua, anche grazie a una gestione che guarda avanti con ambizione. La squadra ha mantenuto l’accesso ai play-off, ponendosi tra le prime otto della lega e migliorando rispetto all’anno precedente. Questo progresso è stato interpretato come una conferma della crescita societaria e della qualità della rosa, oltre che come una spinta verso obiettivi sempre più ambiziosi nel breve e medio termine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Bertini: il sogno di riportare Bergamo in vetta al volley Leggi anche: Volley Bergamo, 2025 in archivio. Il ds Bertini: “In linea con gli obiettivi, ma ci mancano punti e vittorie” Leggi anche: Volley Bergamo, Veneziani: “Parisi addio? Unica soluzione per svoltare. Sogno di vincere un trofeo nell’Arena” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bertini, PSI Bagno a Ripoli: Nella realtà ripolese manca rinnovamento di idee e progetti; Si 'libera' prima del previsto una delle arterie principali della città: via Bertini riaperta dopo mesi di lavori. Il lampo di Renato Bertini. Grumi di materia e colore per sentire l’anima che vibraCasadei Ho visto un lampo laggiù. È lo stesso titolo della personale di Renato Bertini, curata da Bruno Ceci per la galleria Albani di Urbino (fino al 14 settembre), a suggerirci una prima lettura ... ilrestodelcarlino.it "Il mio sogno è tornare all'Inter. Sono un tifoso dell'Inter e amo il club. Spero che un giorno accada, ma non è facile avere il cognome Stankovic. Il consiglio che papà mi ha dato da piccolo e che seguo ancora oggi è quello di mettere sempre lo stemma davanti facebook