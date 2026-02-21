Tom Crabbe trionfa in volata alla Vuelta a Andalucia Nicolò Buratti settimo

Tom Crabbe ha conquistato la vittoria nella quarta tappa della Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol 2026, disputata su strade di Pozoblanco. La frazione si è conclusa con una corsa a ranghi ristretti, coinvolgendo numerosi velocisti. Nicolò Buratti ha terminato in settima posizione, dimostrando velocità e determinazione. La corsa si avvia verso le fasi decisive, mantenendo alta la tensione tra i partecipanti. La gara prosegue con altri sprint previsti nelle prossime tappe.

Una volata ristretta ha chiuso la quarta tappa della Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol 2026, disputata su strade di Pozoblanco. Il successo è arrivato inaspettato per Tom Crabbe, belga della Team Flanders – Baloise, che conquista il secondo trionfo stagionale dopo quello ottenuto in Etoile de Bessèges. Il corridore classe 2005 ha saputo posizionarsi al momento giusto, sfruttando uno spunto decisivo per bruciare la concorrenza al minuto chiave della volata, dettando i tempi contro avversari di grande livello. La corsa ha offerto una dinamica del tutto simile a una classica di stagione, con una fuga contenuta e una lotta serrata in finale.