Vuelta a Andalucia 2026 a Lopera volata vincente di Fretin Buratti ancora in Top 10

Milan Fretin della Cofidis ha conquistato la vittoria nella terza tappa della Vuelta a Andalucia, una volata di 180,9 km da Jaén a Lopera. La corsa si è decisa negli ultimi metri, con il belga che ha superato gli avversari. Buratti si conferma in top 10, dimostrando una buona forma. La gara continua a regalare emozioni e sorprese, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo. La prossima tappa si svolgerà domani, con nuovi traguardi in vista.

Milan Fretin della Cofidis si aggiudica la terza tappa della Vuelta a Andalucia, Jaén-Lopera di 180,9 km. Il corridore belga s’impone in volata, su un arrivo caratterizzato da uno strappo con pendenze degne di nota, grazie ad una progressione inesorabile che gli consente di prevalere di oltre mezza ruota. Il belga, alla sesta vittoria della sua carriera da professionista, precede i francesi Paul Penhoet della Groupama – FDJ United e Christophe Laporte del Team Visma Lease a Bike, vincitore della prima frazione di mercoledì. Si conferma su ottimi livelli Nicolò Buratti che conquista un’altra Top 10 e termina settimo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vuelta a Andalucia 2026, a Lopera volata vincente di Fretin. Buratti ancora in Top 10 Leggi anche: Vittoria di Fretin a Lopera nella Vuelta a Andalucia 2026, Buratti conferma il Top 10 Leggi anche: Christophe Laporte trionfa nella volata di Pizarra alla Vuelta a Andalucia 2026, Buratti si piazza in top 10 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vuelta Andalucía 2026: sarà di nuovo Tom Pidcock contro il blocco UAE?; Vuelta a Andalucia 2026, la startlist definitiva; Vuelta Andalucia 2026, quello che serve sapere; Vuelta a Andalucia 2026, prima tappa: volata vincente di Christophe Laporte. Vuelta a Andalucia 2026, Milan Fretin di un soffio su Paul Penhoët e Christophe Laporte – 7° Nicolò BurattiLa terza tappa della Vuelta a Andalucia 2026 finisce nel palmares di Milan Fretin. msn.com Vuelta a Andalucia 2026, assolo nel finale di Ivan Romeo. Tappa e maglia per lo spagnoloIvan Romeo della Movistar Team s'impone nella seconda tappa della Vuelta a Andalucia, la Torrox-Otura di 138,5 chilometri. Lo spagnolo, dopo un'azione ... oasport.it Alessandro Fancellu ha chiuso in sesta posizione la seconda tappa della Vuelta a Andalucia - Ruta Ciclista Del Sol vinta da Ivan Romeo. #fancellu #vueltaaandalucia #ciclismo #cycling - facebook.com facebook VIDEO: Highlights Tappa 2 Vuelta a Andalucia 2026 x.com