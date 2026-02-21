Voto a Juve Como | Vojvoda e Caqueret protagonisti Di Gregorio in difficoltà

Vojvoda e Caqueret hanno segnato due gol decisivi durante la partita tra Juventus e Como, causata dalla pressione offensiva dei bianconeri. Di Gregorio, il portiere del Como, ha commesso alcuni errori che hanno permesso ai rivali di prendere il comando. La partita si è giocata in un clima teso, con continui tentativi di recupero da parte dei lombardi. Le valutazioni dei singoli giocatori aiutano a capire l’andamento del match.

In vista della 26ª giornata della Serie A 202526, le valutazioni sui singoli protagonisti di Juve-Como restano un riferimento chiave per comprendere l'andamento della sfida all'Allianz Stadium. Le pagelle raccolgono i giudizi sui movimenti offensivi, sulle letture difensive e sulle scelte tattiche effettuate dalle due squadre durante l'incontro. Allo Stadium Como in vantaggio con Vojvoda, raddoppia Caqueret! Vojvoda segna il primo gol per il Como al 12' dopo un errore della Juventus, che permette ai padroni di casa di partire in vantaggio. Juve Como 0-1 LIVE: ospiti avanti con Vojvoda. Grave errore di Di Gregorio. Vojvoda ha segnato il gol decisivo nel match tra Juve e Como, che si è concluso con la vittoria degli ospiti. La Juventus è sotto al termine del primo tempo contro il Como: decide una rete di Vojvoda.