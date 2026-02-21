Allo Stadium Como in vantaggio con Vojvoda raddoppia Caqueret!

Vojvoda segna il primo gol per il Como al 12’ dopo un errore della Juventus, che permette ai padroni di casa di partire in vantaggio. Caqueret raddoppia poco dopo, consolidando il vantaggio dei lombardi. La partita si gioca principalmente nella metà campo bianconera, con i padroni di casa che sfruttano ogni occasione per avanzare. La squadra di casa si dimostra aggressiva e determinata fin dai primi minuti. La partita prosegue con il Como in vantaggio, creando tensione tra le due squadre.

Primo tempo a trazione unico con i Como che raggiunge il vantaggio già al 12' con Vojvoda dopo l'errore bianconero sopreso dalla ripartenza dei lariani. La partita la fa la squadra ospite che sfiora il raddoppio nel finale con Da Cuhna. Juve in crisi, lo Stadium fischia. 84' Spalletti le prova tutte: dentro Kostic e Adzic per Cambiaso e Yildiz. 80' Anche dopo le sostituzioni i bianconeri non aumentano il ritmo e il Como fin qui gestisce senza affanno il doppio vantaggio. 76' Risponde subito Fabregas: dentro Van der Brempt e Diego Carlos per Vojvoda e Da Cunha. 74' Due cambi Juve: dentro Jonathan David e Boga, fuori Thuram e Openda. 🔗 Leggi su Quicomo.it

