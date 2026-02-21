Juve Como 0-1 LIVE | ospiti avanti con Vojvoda Grave errore di Di Gregorio

Vojvoda ha segnato il gol decisivo nel match tra Juve e Como, che si è concluso con la vittoria degli ospiti. La partita è stata segnata da un grave errore del portiere Di Gregorio, che ha favorito il vantaggio. I giocatori hanno mostrato tensione e imprecisione, influenzando il risultato finale. La sfida si è svolta davanti a un pubblico numeroso allo stadio, creando un’atmosfera intensa e vibrante. La prossima giornata si avvicina con ancora molte incognite.

© Juventusnews24.com - Juve Como 0-1 LIVE: ospiti avanti con Vojvoda. Grave errore di Di Gregorio

di Andrea Bargione Juve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-1: sintesi e moviola. 19? TIRO OPENDA – I bianconeri provano timidamente a reagire: ci prova da fuori Lois Openda, palla strozzata e che termina fuori. 18? CI PROVA LA JUVE – Cross dalla sinistra di Cambiaso, non ci arriva Openda che viene anticipato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Juve Lecce 0-1 LIVE: ospiti avanti con Banda, che errore di Cambiaso! Fine primo tempoSegui la cronaca di Juve-Lecce, valida per la 18ª giornata di Serie A 202526. Diretta gol Serie A LIVE: Juventus Como 0-1, la sblocca Vojvoda, Di Gregorio colpevoleVojvoda ha segnato il gol decisivo che ha portato il Como in vantaggio contro la Juventus, creando una svolta nella partita della 26ª giornata di Serie A. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A | I precedenti di Juventus-Como; Juventus-Como per tornare a vincere; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, Inter-Juve 3-2. Rete di Zielinski al 90'. Gol e highlights. Diretta live | Serie A, Juventus-Como: 0-0, si parte!I bianconeri dopo l’impegno europeo tornano in campo per la gara di campionato contro il Como. Calcio d’inizio alle ore 15:00, segui la diretta con noi. L'articolo DIRETTA LIVE| Serie A, Juventus-Como ... msn.com Fischi delle curve agli arbitri di Juve-Como all'ingresso in campo: l'episodio - facebook.com facebook # Juve, la formazione ufficiale contro il Como: Spalletti tra nuova difesa e fattore Koopmeiners. E in attacco... tinyurl.com/37azsr57 x.com