volley serie c maschile montesi via ai playoff arriva la fidardense

Parte oggi la seconda fase del campionato per la Montesi volley: alle 17 la Montesi sarà impegnata in una sfida di alto livello alla ‘Palestra Mencoboni’ di via Kennedy contro la Fidardense, prima classificata del girone B. La Montesi aveva già conquistato in anticipo l’accesso alla poule promozione, concludendo la prima fase al quinto posto con 29 punti. Il presidente Marco Arzeni è comunque soddisfatto: "Il primo obiettivo che ci eravamo dati come società era quello di raggiungere una salvezza tranquilla con l’accesso ai play-off. Questo risultato è stato ottenuto grazie al quinto posto, l’ultimo utile per essere inseriti nella poule promozione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

