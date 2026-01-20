Volley serie C Montesi non sbaglia

La Montesi Volley Pesaro, nel campionato di serie C maschile, ottiene una vittoria significativa contro l’Arbo Borgovolley Fano. La partita, conclusa 3-2 al tie-break, è stata caratterizzata da un match lungo e equilibrato, con molti momenti di tensione e scambi intensi. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso della squadra, dimostrando determinazione e concentrazione in una sfida difficile.

La Montesi Volley Pesaro, serie C maschile, conquista una vittoria importante contro l’Arbo Borgovolley Fano, imponendosi 3-2 al tie-break al termine di una partita lunga, combattuta e ricca di colpi di scena. L’incontro si apre con un primo set interminabile, giocato punto a punto. Dopo una partenza sprint della formazione ospite, Pesaro cresce a muro e in attacco, ma la Borgo non molla e sfrutta meglio i momenti decisivi. Dopo una lunghissima battaglia ai vantaggi, sono gli ospiti ad avere la meglio 43-45, portandosi sull’1-0. Nel secondo set Fausti e compagni partono forte e mantengono sempre il controllo del gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie C. Montesi non sbaglia Leggi anche: Serie C: domani alle 18. il presidente arzeni: "guai fisici ma ci siamo». Montesi ad Agugliano per rifarsi Leggi anche: Volley serie A1, sfida di lusso per l'Omag-Mt: in un palasport tutto esaurito arriva il Vero Volley Milano Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Volley serie C. Montesi non sbaglia; Pontedera la sfortuna contro la capolista Soltanto un’autorete piega i granata. Volley serie C. Montesi non sbaglia - La Montesi Volley Pesaro, serie C maschile, conquista una vittoria importante contro l’Arbo Borgovolley Fano, imponendosi 3- sport.quotidiano.net

Volley Serie C, l’Altaflex Catanzaro vince anche in trasferta e continua a risalire. Ecco la nuova classifica https://www.giornaledicalabria.it/volley-laltaflex-catanzaro-vince-anche-in-trasferta-e-continua-a-risalire-ecco-la-nuova-classifica/ Altaflex Catanzaro Volle - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.