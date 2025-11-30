Volley Trento espugna il Forum in Superlega Verona continua a sognare Perugia vince in casa
Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per l’ottava giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha sudato più del previsto per avere la meglio su Cisterna tra le mura amiche, ma è riuscita a spuntarla per 3-0: i Block Devils si confermano al comando della classifica generale con 23 punti, ma hanno giocato dieci partite e alle loro spalle si trova una scatenata Verona, attardata di tre lunghezze ma con due partite disputate in meno. Peso della squadra sul braccio caldo di Wassim Ben Tara (20 punti) sotto la regia di Simone Giannelli, 9 punti a testa per gli schiacciatori Kamil Semeniuk, Oleh Plotnytskyi e il centrale Sebastian Solé contro il sestetto guidato da Efe Bayram (11) e Tommaso Guzzo (10). 🔗 Leggi su Oasport.it
