Tonfo in Romagna del Volley Bergamo 1991 | ko contro San Giovanni ultima in classifica

Il Volley Bergamo 1991 subisce una sconfitta inattesa a Cervia contro San Giovanni in Marignano, ultima in classifica. La squadra rossoblù perde in quattro set, lasciando sfumare l’opportunità di conquistare la quinta vittoria stagionale. Un risultato che richiede una riflessione e una ripresa immediata.

Il Volley Bergamo 1991 registra un tanto amaro quanto inaspettato stop: a Cervia, le rossoblù cedono in quattro set a San Giovanni in Marignano, ultima in classifica e perdono l’occasione di ottenere la quinta vittoria stagionale. I successi restano solo 4 a fronte di 11 sconfitte. Con Strubbe in panchina ma non disponibile per una sofferenza tendinea al bicipite femorale sinistro, Parisi schiera Meli e Manfredini al centro, Eze e Kipp in diagonale e Bolzonetti e Mlejnkova ai lati. Le rossoblù partono al rallentatore e scivolano fino a -11. L’ingresso di Cese Montalvo (6) ribalta gli equilibri con un parziale di 9-0 fino al -2 (23-21) spaventando San Giovanni che muove tutte le sue pedine per agguantare il vantaggio con uno strappo finale (25-21). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

