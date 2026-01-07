Durante la sua visita a Cipro, il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la volontà di continuare a lottare per la vittoria sulla Russia. Chiedendo un rafforzamento delle sanzioni contro Mosca, Zelensky sottolinea l’importanza di mantenere alta la pressione internazionale. La sua posizione evidenzia la volontà dell’Ucraina di rafforzare il sostegno occidentale in un contesto di conflitto ancora aperto.

Volodymyr Zelensky non arretra di un passo e, anche dalla sponda orientale del Mediterraneo, ribadisce che la pressione su Mosca deve aumentare. In visita ufficiale a Cipro, il presidente ucraino ha lanciato un nuovo appello all’Occidente affinché vengano rafforzate le sanzioni contro la Russia, chiarendo che dovranno restare in vigore finché continueranno l’aggressione militare e l’occupazione dei territori ucraini. L’incontro con il presidente cipriota Nikos Christodoulidis si è svolto in una giornata simbolica: l’avvio della presidenza di Cipro del Consiglio dell’Unione europea, che guiderà i lavori dell’Ue per tutta la prima metà dell’anno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Zelensky crede ancora nella vittoria sulla Russia e durante la sua visita a Cipro chiede all’occidente di “rafforzare le sanzioni contro Mosca”

Leggi anche: Putin: «La Russia crede nella vittoria». Mosca insiste: «Droni contro villa dello zar». E mostra un filmato. L'Ue: accuse infondate

Leggi anche: Sanzioni e missili: l'escalation tra Stati Uniti e Russia. Pronte nuove sanzioni contro Mosca

