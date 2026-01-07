Zelensky crede ancora nella vittoria sulla Russia e durante la sua visita a Cipro chiede all’occidente di rafforzare le sanzioni contro Mosca
Durante la sua visita a Cipro, il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la volontà di continuare a lottare per la vittoria sulla Russia. Chiedendo un rafforzamento delle sanzioni contro Mosca, Zelensky sottolinea l’importanza di mantenere alta la pressione internazionale. La sua posizione evidenzia la volontà dell’Ucraina di rafforzare il sostegno occidentale in un contesto di conflitto ancora aperto.
Volodymyr Zelensky non arretra di un passo e, anche dalla sponda orientale del Mediterraneo, ribadisce che la pressione su Mosca deve aumentare. In visita ufficiale a Cipro, il presidente ucraino ha lanciato un nuovo appello all’Occidente affinché vengano rafforzate le sanzioni contro la Russia, chiarendo che dovranno restare in vigore finché continueranno l’aggressione militare e l’occupazione dei territori ucraini. L’incontro con il presidente cipriota Nikos Christodoulidis si è svolto in una giornata simbolica: l’avvio della presidenza di Cipro del Consiglio dell’Unione europea, che guiderà i lavori dell’Ue per tutta la prima metà dell’anno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
