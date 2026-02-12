Russia WhatsApp e Telegram a rischio | Mosca spinge per un’app nazionale e solleva dubbi sulla libertà di comunicazione

Mosca si muove per imporre un’app di Stato e ridurre l’uso di WhatsApp e Telegram. Le autorità russe stanno spingendo per lanciare un’app nazionale, sollevando dubbi sulla libertà di comunicare. La paura di controlli più stretti mette sotto pressione cittadini e aziende che usano le piattaforme di messaggistica private.

Russia, WhatsApp e Telegram nel mirino: la stretta di Mosca e la spinta all’app di Stato. La libertà di comunicazione in Russia è sempre più a rischio. Le autorità russe stanno intensificando le pressioni su WhatsApp e Telegram, le due app di messaggistica più utilizzate nel paese, accusandole di violare le leggi nazionali e di essere utilizzate per attività illegali. Questa escalation mira a favorire un’app di messaggistica sviluppata da VK, un colosso russo dei social media, sollevando preoccupazioni sulla privacy degli utenti e sulla censura online. Il blocco di WhatsApp e le accuse di Mosca.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Russia ha annunciato nuove restrizioni sull’app Telegram, continuando a rafforzare il suo controllo sui social media e sulle piattaforme di messaggistica.

Argomenti discussi: La Russia limita Telegram e promuove il social media statale Max; WhatsApp denuncia il tentativo della Russia di bloccare completamente' l'app; Telegram, aumentano throttling e limitazioni in Russia; Blocco di Whatsapp, l'app denuncia la Russia.

