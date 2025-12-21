Gasperini a DAZN | Quel gol subito a ridosso dell’intervallo ha complicato la gara Problema nei big match? Siamo uno scalino sotto queste squadre

Gasperini a DAZN: «Quel gol subito a ridosso dell’intervallo ha complicato la gara». Le dichiarazioni dell’allenatore della Roma dopo la sfida. Gain Piero Gasperini ha analizzato la sconfitta all’Allianz Stadium ai microfoni di DAZN. le sue parole dopo il triplice fischio di Juve-Roma 2-1. ANALISI – « Sono d’accordo. La Roma è stata bravissima anche nel secondo tempo. È chiaro che la partita è cambiata perché è cambiato il risultato. La Juventus giocava molto più bassa e cercava di sfruttare le ripartenze, dove c’erano dei giocatori molto veloci e molto tecnici. È chiaro che la partita è diventata più difficile, mentre nel primo tempo c’erano le condizioni migliori per noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

