Miretti a DAZN | Segnare con questa maglia è sempre bello David? Siamo contenti per lui Questo è un gruppo veramente unito

Miretti a DAZN: «Segnare con questa maglia è sempre bello». Le parole del centrocampista della Juventus, a segno contro il Sassuolo. Fabio Miretti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Sassuolo e Juventus, terminata 3-0 in favore dei bianconeri. Le sue dichiarazioni. TORNARE AL GOL – « Segnare con questa maglia è sempre bello, l’ultima volta è successo due anni fa e quindi sono contento. Il ruolo mi piace, sono contento della prestazione della squadra e di aver vinto » DAVID – « Siamo contenti per Jonny perchè è un gran giocatore e se lo merita. Noi siamo un gruppo veramente molto unito e quando qualcuno dice qualcosa a qualcuno tutto il gruppo si difende » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

