Vis Stellone affila le armi e guarda avanti | Voglio più veleno è il momento di osare di più

Roberto Stellone ha deciso di rinnovare il suo entusiasmo dopo la sconfitta contro il Montevarchi, avvenuta per errori della squadra nel finale di partita. La partita si è conclusa con un gol al 93’, lasciando il tecnico della Vis a riflettere sulle lacune della sua formazione. Ora, Stellone vuole spingere i suoi giocatori a essere più aggressivi e determinati, preparando nuove strategie per migliorare le prestazioni.

Nel giorno di San Valentino, Roberto Stellone un po’ ha fatto pace con la sua amata Vis. C’è stato tempo di elaborarla, quella assurda sconfitta al 93’, dove più che la sfortuna c’entrano errori e manchevolezze di squadra. Il giorno dopo Gubbio, 10 ore filate al VPark insieme ai ragazzi, tra video, allenamento (doppio), pranzo e palestra. "Rivista la partita, le sensazioni rimangono – attacca il mister -. Non abbiamo avuto coraggio, ed è una cosa che non concepisco. Tanto possesso palla, 500 passaggi e un solo tiro. Sbagliamo le scelte, i cross, ma soprattutto non proviamo i dribbling". Elogi a chi ne ha fatti di più: "Zoia, che è un difensore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il tecnico Stellone esprime la sua volontà di vedere una squadra determinata e coraggiosa come quella del derby contro l’Ascoli, desiderando replicare quella grinta e quella mentalità anche nella prossima sfida contro il Ravenna.

L’allenatore Stellone chiede ai suoi giocatori più determinazione in vista della prossima partita contro la Pianese.

