Abusa di una 29enne dopo averla accompagnata a casa | 57enne ai domiciliari con braccialetto elettronico
Un uomo di 57 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver molestato una 29enne. La donna, che aveva chiesto il suo aiuto per tornare a casa, è stata poi vittima di un abuso. La vicenda si è svolta in un quartiere della città, dove l’uomo avrebbe sfruttato la situazione di svantaggio della giovane. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.
Avrebbe approfittato della sua condizione di vulnerabilità per abusare di lei dopo averla accompagnata a casa. Dalla mattina di venerdì 20 febbraio un uomo di 57 anni, nato e residente ad Alzano Lombardo, si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. I carabinieri della stazione di Alzano hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bergamo su richiesta della Procura: il 57enne, disoccupato, era già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento è scaturito dopo grave episodio nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio in centro ad Alzano: secondo quanto ricostruito dai militari, dopo averla accompagnata a casa l’uomo avrebbe abusato sessualmente di una donna di 29 anni approfittando della sua condizione di vulnerabilità per aver assunto durante la serata bevande alcoliche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
