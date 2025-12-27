vincicasa centrato il premio che vale 500mila euro

Vinta una casa più 200mila euro subito nell'estrazione n. 358 di mercoledì 24 dicembre del VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il "5" fortunato è stato centrato a Fonte (Treviso) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Smania Alberto situato in Piazza Onè, 9. Combinazione vincente: 6 – 10– 19 – 24 – 31. Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà due anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 224 le case assegnate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

